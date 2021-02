NBA, i Cavaliers non faranno più giocare Andre Drummond

I Cleveland Cavaliers e Andre Drummond vivono ormai da separati in casa. Il classe ’93 non ha preso parte all’ultima partita della squadra, persa per 111 a 128 contro i Los Angeles Clippers, e con ogni probabilità non verrà più impiegato da coach Bickerstaff. Infatti, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Cavs non avrebbero più intenzione di puntare sul due volte All-Star. Andre Drummond rimarrà aggregato al gruppo, ma la prossima gara che giocherà sarà con un altro team.

Reporting with @WindhorstESPN: The Cleveland Cavaliers are no longer planning to play center Andre Drummond as they work to trade the two-time All-Star prior to the NBA’s March 25th deadline, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Queste le parole del suo agente, Jeff Schwartz:

“Qualsiasi direzione prenderà questa situazione, Andre ha 27 anni, è al suo picco e credo fortemente che abbia molto da aggiungere a una squadra che punti a una corsa post stagione.”

La franchigia dell’Ohio si trova attualmente al tredicesimo posto della Eastern Conference con 10 vittorie e 18 sconfitte. Andre Drummond, in questa stagione, ha disputato 25 partite con una media di 17.5 punti, 13.5 rimbalzi e 2.6 assist. L’esperimento di far coesistere il numero 3 e Jarrett Allen non è andato a buon fine e, alla fine, i Cavs hanno deciso di puntare tutte le loro fiches sul secondo come centro in un progetto a medio-lungo termine. Il mercato si arricchisce di un pezzo pregiatissimo e, nonostante non ci siano ancora offerte concrete, la corsa per accaparrarselo è cominciata.

Leggi anche:

NBA, infortunio per Anthony Davis: problema al tendine d’Achille

NBA, Kevin Durant si fa male: fuori 1 settimana

Pronostici NBA, le migliori quote sulle partite del 15 febbraio