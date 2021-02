Mercato NBA, i Milwaukee Bucks mettono nel mirino P.J. Tucker

Dopo James Harden, il prossimo sacrificato in casa Houston Rockets potrebbe essere P.J. Tucker. Il classe ’85, che proprio qualche settimana fa ha aperto all’addio, resta una patata bollente a disposizione sul mercato e i Milwaukee Bucks ci starebbero facendo un pensierino. L’interesse della franchigia del Wisconsin è sempre vivo, come testimoniato anche dalle parole di Kevin O’Connor di The Ringer:

“A novembre, alcune fonti mi riferirono che i Milwaukee Bucks fossero alla ricerca di P.J. Tucker degli Houston Rockets. Il loro interesse non è affatto cambiato oggi.”

I Bucks, che al momento siedono al terzo posto della Eastern Conference con 18 vittorie e 13 sconfitte, sarebbero alla ricerca di un giocatore che possa entrare dalla panchina e apportare un discreto contributo in entrambe le fasi di gioco. Insomma, di un veterano in grado di entrare a gara in corso e sostenere Giannis Antetokounmpo con l’obiettivo di rimanere tra le grandi e continuare a sognare l’anello. Inoltre, dall’alto della sua età ed esperienza, P.J. Tucker potrebbe aiutare i giovani del roster a crescere impartendo consigli utili. Tuttavia, i Bucks hanno margini di manovra piuttosto stretti e potrebbero aver necessità di inserire nell’affare alcuni giocatori della loro panchina.

P.J. Tucker, che gioca con gli Houston Rockets dal 2017, in questa stagione ha disputato 26 partite e tutte da titolare. Il numero 17 sta viaggiando a una media di 4.7 punti, 4.6 rimbalzi e 1.4 assist.

