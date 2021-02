Risultati NBA: i Nets ingranano la sesta contro Leonard e George, tracollo dei Celtics sulla rimonta vincente di New Orleans

(15-15) Boston Celtics 115 – 120 New Orleans Pelicans (13-17) [OT]

La nottata NBA si apre con la rimonta quasi insperata dei Pelicans, capaci di recuperare 24 punti di svantaggio ai Celtics per poi strappare la vittoria all’overtime.

Dopo un primo tempo equilibrato (30-28), sono infatti gli ospiti a prendere il controllo del match, riuscendo a imporsi nel secondo periodo grazie a una buona fase difensiva e alla verve dei soliti Tatum e Brown – rispettivamente autori di 32 punti e 9 rimbalzi e di 25 punti e 9 assist – e arrivando all’intervallo lungo su un rassicurante 63-47.

Se le due stelle dei Celtics ce la mettono tutta, lo stesso non si può certo dire del supporting cast: è anche (de)merito dei ragazzi di coach Stevens se i Pelicans riescono incredibilmente a tornare in partita grazie alla tripla del 98-98 a 4 minuti dalla fine firmata Brandon Ingram. Le due squadre si alternano in testa alla gara fino a concludere i 48 regolamentari in pareggio; nel supplementare, però, i Celtics hanno finito la benzina ed è un gioco da ragazzi per i padroni di casa blindare il successo sull’onda dell’entusiasmo.

33 punti e 6 rimbalzi per Ingram, mentre Zion Williams chiude con la doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi.

(8-22) Detroit Pistons 96 – 105 Orlando Magic (13-18)

I 37 punti di un ottimo Nikola Vucevic e il season-high da 29 punti di Evan Fournier bastano e avanzano ai Magic per avere la meglio sui Pistons tra le mura amiche.

Proprio come a New Orleans, la gara sembra partire all’insegna dell’equilibrio (26-28 il punteggio al termine del primo quarto), ma già nel secondo periodo i padroni di casa mettono le cose in chiaro riuscendo ad allungare sul +8 prima della fine del primo tempo. Questa volta, però, niente rimonta: il tasso tecnico della truppa di coach Casey non è abbastanza per poter tentare ritorni di fiamma e gli ospiti, nonostante un tabellone tutto sommato neanche troppo ingrato, non riescono a portare l’assalto decisivo per evitare la terza sconfitta di fila.

24 punti per Jerami Grant, come al solito migliore dei suoi, mentre Josh Jackson dalla panchina firma la doppia doppia da 17+10. Dall’altra parte, solo 3 punti a testa per gli starter Aminu, Ennis e Carter-Williams, ma per fortuna ci pensa la premiata ditta Vucevic-Fournier a trovare il canestro anche per loro.

(12-18) Oklahoma City Thunder 117 – 101 Cleveland Cavaliers (10-21)

Decima sconfitta consecutiva per i Cavs, che dopo aver concesso il career-high a Jamal Murray non oppongono resistenza neppure ai Thunder, che tornano a casa con una vittoria che, nonostante l’avversario rivedibile, contribuisce a fare morale in casa OKC.

L’inizio non sarebbe neppure così male per i padroni di casa, che nel primo quarto tengono tutto sommato botta chiudendo sul 31-28, a sole tre lunghezze dalla concorrenza. Con il passare dei minuti, però, il gap si fa sempre più importante, con i Cavs che dimostrano ancora una volta fin troppa arrendevolezza nel corso della gara, a tutto vantaggio dei Thunder, a cui non sembra quasi vero strappar via una vittoria in trasferta con tanta facilità.

Mattatore di serata è Shai Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti e 9 assist, coadiuvato dai 16+8 di Al Horford. Dall’altra parte, non bastano i 27 punti di Collin Sexton, i 21 e 8 assist di Darius Garland e la doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi messa a referto da Jarrett Allen: troppo scadente il contributo del resto della banda per poter mettere fine a una triste striscia negativa.