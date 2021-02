NBA, Draymond Green attacca dopo il caso Drummond: “La lega protegga giocatori”

Draymond Green non ha mai avuto problemi a far sentire la propria voce nel mondo NBA. Questa volta, il #23 degli Warriors ha approfittato della conferenza stampa del dopo gara per porre attenzione su un tema di grande attualità – anche, se non soprattutto, mediatica – denunciando due pesi e due misure nel modo di raccontare una richiesta o uno scenario di trade.

Nello specifico, il riferimento più vicino in senso temporale è alla situazione di Andre Drummond, ai margini del progetto Cavs. Di seguito il punto di vista di Draymond Green:

“Vedere Andre Drummond seduto a bordo campo prima della partita e poi in borghese perché la squadra lo vuole scambiare è una ca****a. Quando James Harden ha chiesto la trade e sostanzialmente ha mollato la situazione […] è stato criticato aspramente per aver detto di voler cambiare aria. Ora invece una squadra può uscirsene pubblicamente e dicendo: ‘Vogliamo scambiare tizio’ e l’atleta in questione deve andarsi a sedere. Se non mantiene un atteggiamento professionale, viene bollato come cancro, problema dello spogliatoio.”

RISPETTO

Draymond Green ha poi continuato:

“Abbiamo visto Harrison Barnes rispedito in panchina; DeMarcus Cousins ha scoperto di essere stato scambiato durante un’intervista all’All-Star Game, e si continua a permettere che questo accada. Io sono stato multato per aver dato la mia opinione. […] Arrivati a un certo punto, come atleti dobbiamo essere trattati con lo stesso rispetto e avere gli stessi diritti delle squadre. Da giocatore appari come la peggior persona al mondo quando vuoi una situazione diversa, ma una squadra può dire che ti vuole scambiare. Il giocatore, di contro, deve restare in forma, mantenere uno standard professionale. E se non succede, la sua carriera è a rischio. La lega deve proteggere i giocatori da simili imbarazzi. Si continua a insistere su: ‘Non si può dire questo e quell’altro pubblicamente’ […] Se Kyrie Irving accenna al suo benessere mentale, psicologico, tutti impazziscono: credete che una cosa del genere non condizioni un giocatore dal punto di vista mentale? Sono stufo di vedere queste cose.”

