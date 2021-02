Nella notte i New Orleans Pelicans hanno avuto la meglio sui Boston Celtics dopo una rimonta conclusasi solo dopo un overtime. La scena, però, in qualche modo l’ha catturata JJ Redick autore di due falli tecnici di cui il secondo ha sancito l’espulsione dal match della stessa guardia. Nel concreto, Redick è stato sanzionato per aver passato il pallone all’arbitro, o come meglio specificato nel referto post-partita:

“Sanzionato per aver scagliato con forza il pallone contro l’arbitro”

Tra l’incredulità del giocatore che ha quindi dovuto abbandonare il parquet all’inizio dell’ultimo periodo, chiudendo con quattro punti a referto in 18 minuti di permanenza.

