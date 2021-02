NBA, Stephen Curry su LaMelo Ball: “Può diventare un grande playmaker”

I Golden State Warriors sono reduci dalla sconfitta nella notte contro gli Orlando Magic per 124-120. La franchigia californiana avrà l’opportunità di riscattarsi prontamente contro gli Charlotte Hornets nella notte italiana tra sabato e domenica, (ore 2.00, ndr). Molto interessante sarà la sfida tra la stella degli Warriors Stephen Curry e il rookie degli Hornets LaMelo Ball.

Questa sarà la prima partita in cui si assisterà allo scontro tra Curry e Ball. I due, con le loro spumeggianti giocate, sono tra i giocatori più divertenti e spettacolari della lega. A questo proposito, ecco le parole di Steph nei confronti del rookie:

“Sembra molto a suo agio. Sembra che sappia esattamente ciò che deve essere fatto al momento opportuno. Scende in campo molto sereno e per un rookie non è cosa da poco. Per diventare un grande playmaker bisogna essere in grado di coinvolgere tutti i compagni e avere un’ottima visione di gioco. Mi sembra che LaMelo possieda queste caratteristiche.”

Anche Draymond Green ha espresso parole di stima nei confronti del giovane giocatore:

“Sta giocando bene, tirando bene e soprattutto realizzando eccellenti assist. È un giocatore da temere.”

Dopo due mesi dall’inizio della stagione, Curry è uno dei principali candidati per la conquista del premio di MVP della regular season, mentre LaMelo è il favorito per il Rookie of the Year. Non ci resta che assistere ad un duello che si prospetta molto avvincente.

