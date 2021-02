NBA, Stephen Curry: “MVP? Il gioco parla per me”

Per la 17ª volta in carriera – la seconda quest’anno dopo 11-19 contro i Dallas Mavericks ndr — Steph Curry ha chiuso una partita con almeno 10 triple a bersaglio. Il nome di Curry continua a essere nella rosa dei candidati all’MVP, ma al #30 non sembra interessare più di tanto.

Di seguito le dichiarazioni raccolte da Kerith Burke di NBCSAuthentic:

“ Mi sento 100% in the zone, in palla. È una condizione che dipende da ciò che sta succedendo ora. Non faccio paragoni con il passato [perché] ovviamente conosco gli standard a cui ho giocato e il livello raggiunto da questa squadra e dove stiamo cercando di arrivare. Per come sto giocando, senza dubbio mi sento in fiducia, forte e in ritmo. È una bella sensazione e voglio continuare a migliorare. Questo è l’obiettivo. MVP? Il mio gioco parla per me. Questi filoni narrativi si costruiscono con il passare della stagione. Se faccio la mia parte, sarò lì a fine stagione.”