NBA, Magic Johnson elenca i 5 rookie che lo hanno impressionato maggiormente

Magic Johnson non si tira mai indietro quando c’è da parlare di basket, lo ha fatto sul proprio account twitter, commentando i 5 rookie che più lo hanno impressionato quest’anno. Il primo della lista è, manco a dirlo, LaMelo Ball, uno che ha nella visione di gioco il punto forte, proprio come lo era per l’ex Los Angeles Lakers:

“Il candidato principale per vincere il Rookie of the Year ha messo a referto 24 punti, 10 assist e 7 rimbalzi nella vittoria di Charlotte contro Houston.”

The leading candidate for Rookie of the Year, LaMelo Ball, had 24 points, 10 assists, 7 rebounds in Charlotte’s 119-94 win over Houston! 🔥 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 9, 2021

Magic Johnson ha poi elencato gli altri 4 rookie degni di nota:

“Sono inoltre stato impressionato da questi rookie questa stagione: James Wiseman, Immanuel Quickley, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton.”

I've also been impressed with these rookies this season: James Wiseman, Immanuel Quickley, Anthony Edwards, and Tyrese Haliburton. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 9, 2021

LaMelo è sicuramente il favorito per il titolo di Rookie of the Year poiché, dopo un avvio quantomeno altalenante, nelle ultime partite ha infatti inanellato una serie di statistiche progressivamente sempre più interessanti.

Testimonianza di ciò è il tweet dell’account ufficiale degli Charlotte Hornets, che celebra il premio di Rookie of the Month del proprio gioiellino, riportando le statistiche di un mese da incorniciare.

Per sapere se vincerà il premio non resta che aspettare.

