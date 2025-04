NBA, Steve Kerr incorona Jokic: “È più forte anche di Jabbar”

Chi è il centro NBA più forte di sempre? Secondo coach Steve Kerr non ci sono dubbi: è Nikola Jokic. Dopo averlo visto nuovamente in azione contro i suoi Golden State Warriors, l’allenatore dei californiani ha parlato in questa maniera del giocatore dei Denver Nuggets, etichettandolo come il centro più decisivo visto in azione nella storia della Lega:

“Non credo che sia corretto comparare ere diverse, ma Jokic è il miglior centro che abbia mai visto giocare. Ho giocato contro Kareem Abdul-Jabbar, e lui non era in grado di fare tutte le cose che fa Jokic. Ora siamo nell’era moderna del basket e stiamo osservando un giocatore che fa cose che nessuno aveva mai fatto in precedenza. Con Jokic la questione va oltre i suoi fondamentali, e riguarda la sua voglia di competere la sua intelligenza. È senza alcun dubbio uno dei giocatori più intelligenti di sempre ed è possibile vedere come usa questa intelligenza in tanti modi”.

Leggi Anche:

NBA 2024-2025: 50 punti segnati in stagione: partite, performance, highlights

NBA Playoff 2025: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone