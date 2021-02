NBA, Trae Young e la sconfitta contro Boston: “Loro sono un’ottima squadra”

Con il talento che hanno a roster sembrava difficile vedere gli Atlanta Hawks così in basso nella classifica, eppure è realtà poiché fissati in 11esima posizione nella Eastern Conference con il record di 12-17. Gli Hawks, nella scorsa partita, si erano imposti contro i Boston Celtics (con il risultato di 122-114), e nella notte si è ri-giocata la sfida fra le due franchigie. Questa volta ad uscire vincitori sono stati i Celtics, battendo gli avversari per 121-109.

Non sono bastati per gli Atlanta Hawks i trentuno punti e undici assist di Trae Young insieme ai ventiquattro punti e quindici rimbalzi di Clint Capela. Il play, nel post-partita, ha commentato la netta sconfitta arrivata dopo una prestazione non certa brillantissima rispetto a quanto visto solo qualche ora prima. Queste le sue parole:

“Eravamo sotto di troppi punti all’inizio del quarto periodo contro un’ottima squadra, più motivata di noi. Devo dire che abbiamo perso contro un’ottima squadra. Hanno segnato con costanza fin dall’inizio, mettendo anche tiri difficili. Quando sei sotto di così tanto contro questo tipo di squadra è difficile poter recuperare”

Successivamente, ha parlato di una delle note positive della partita, ovvero la sintonia con Capela:

“È sempre divertente giocare coi miei compagni, specialmente con Clint Capela. Sa fare sempre ottime giocate e si fa trovare sempre al posto giusto.”

