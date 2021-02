Risultati NBA: 50 punti per Embiid e Murray! Vittorie per Clippers e Bucks

(16-14) Golden State Warriors 120-124 Orlando Magic (12-18)

Gli Orlando Magic riescono a rimontare un deficit di 13 punti nel quarto quarto e battere in casa gli Warriors. A guidare Orlando ci ha pensato il solito Vucevic, in tripla doppia con 30 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Buone prestazioni anche per Fournier (28 punti, sei assist e 5/9 da tre) e Terrence Ross (24 punti dalla panchina), Per Golden State non bastano i 29 punti e 11 assist di Steph Curry né i 26 punti segnati da Kelly Oubre.

(16-13) Denver Nuggets 120-103 Cleveland Cavaliers (10-20)

Jamal Murray fa registrare il suo nuovo career-high con 50 punti segnati (21/25 dal campo, 8/10 da tre), il titolare del prossimo All-Star Game Nikola Jokic va in tripla doppia con 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist e i Nuggets battono nettamente gli avversari. Michael Porter Jr. ne segna 22 di punti. Tra gli avversari, doppia doppia di Allen (20 punti e 10 rimbalzi per il nuovo centro titolare con Drummond in partenza) e 23 punti per Sexton.

(12-16) Chicago Bulls 105-112 Philadelphia 76ers (20-10)

Fresco della notizia della titolarità al prossimo All-Star Game, Joel Embiid ha regalato una prestazione dominante in entrambe le metà campo. 50 punti (17/26 dal campo), 17 rimbalzi, cinque assist e quattro stoppate i suoi numeri a fine serata. Tobias Harris segna 22 punti e raccoglie 12 rimbalzi, Zach LaVine ne segna 30 per i Bulls, ma non bastano per portare a casa la vittoria contro la capolista della Eastern Conference.