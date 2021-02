NBA, Jamal Murray da record: sono i 50 punti più efficienti di sempre

È stata una notte NBA davvero impressionante per alcuni dei migliori giocatori della lega. Oltre a Joel Embiid, capace di far registrare il proprio career high nella vittoria dei suoi 76ers sui Chicago Bulls, anche Jamal Murray firma l’incredibile nottata NBA con lo stesso numero di punti del centro camerunense: 50 punti per il play di Denver, conditi con sei rimbalzi e due assist nella partita vinta 120-103 contro i Cleveland Cavaliers.

Have a night, Murray 👏 pic.twitter.com/Z5iC4I7WeW — NBA TV (@NBATV) February 20, 2021

A dir il vero, la stagione di Murray fino ad ora non era stata delle più notevoli, almeno non dopo ciò che ci aveva mostrato negli scorsi Playoff nella bolla di Orlando: i 50 punti segnati nella notte sono il suo massimo in carriera in regular season, una cifra però già raggiunta (addirittura in più occasioni) nella serie al cardiopalma vinta 4-3 contro gli Utah Jazz la scorsa postseason.

Discontinuità o meno, la prestazione di Jamal Murray resta straordinaria, anche in considerazione del come è arrivata: 21 su 25 dal campo, di cui 8 triple sulle 10 tentate. Un’efficienza al tiro che gli vale una serie di record mai fatti registrare prima.

NEW CAREER-HIGH 50 PTS FOR JAMAL MURRAY 🏹 pic.twitter.com/587YdON05F — NBA TV (@NBATV) February 20, 2021

CHE NUMERI PER MURRAY

Murray diventa dunque il primo giocatore di sempre a segnare 50 punti tirando con almeno l’80% sia dal campo che dall’arco. Raggiunge inoltre un mostro sacro come Wilt Chamberlain (50 punti con l’84% dal campo) e diventa l’unico giocatore NBA ad aver mai segnato così tanti punti senza nemmeno un tiro libero tentato.

La stagione dei Denver Nuggets è partita in modo molto diverso da come ci si sarebbe aspettati dopo la finale di Conference conquistata lo scorso anno. Ma se Nikola Jokic continua a giocare in modalità MVP e Jamal Murray a regalarci prestazioni simili allora ne vedremo delle belle.

Leggi anche

NBA, Joel Embiid commenta i 50 punti: “Quest’anno ho voglia di dominare”

Notte NBA, i Clippers fermano la corsa dei Jazz: i commenti di Lue e Kahwi Leonard

NBA, Anthony Edwards con la schiacciata dell’anno su Watanabe