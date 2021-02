NBA, Bradley Beal impressionato dal talento di Zach LaVine

Lo scorso anno, Bradley Beal era uno dei principali assenti all’All-Star Game. In questa stagione, essendo il miglior realizzatore dell’intera NBA con 32.8 punti a partita, è risultato essere la guardia più votata nella Eastern Conference. Il giocatore dei Washington Wizards ha quindi rivelato chi vorrebbe avere come compagno di squadra durante la gara delle stelle di Atlanta:

Nella sconfitta della scorsa notte contro i Philadelphia 76ers, LaVine ha realizzato ben 30 punti. La guardia dei Chicago Bulls sta viaggiando a medie di 28.5 punti con il 43.7% da tre punti, 5.5 rimbalzi, 5.2 assist e 1.1 palle rubate a partita.

Beal ha poi proseguito il suo discorso:

“Zach è un talento speciale. Dovrebbe meritarsi più rispetto in questa lega. Per poterlo limitare, devi avere un piano preciso contro di lui. Quando scendiamo in campo contro i Bulls, penso ‘Questa sera voglio fermare Zach LaVine’. Ho molto rispetto nei suoi confronti.”

La guardia degli Wizards ha poi concluso:

“Penso che la gente lo snobberà come l’anno scorso. Mi auguro di no, per questo avrà il mio voto. Io e lui stiamo dominando ad Est in questo momento. Non dirò mai che è più forte di me, però è in gamba.”