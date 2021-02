NBA, Doc Rivers nominato coach all’All-Star Game: “Avrei preferito giocare a golf”

Che l’All-Star Game di quest’anno non abbia molti fan già lo avevamo capito.

Molti giocatori hanno recentemente condiviso le loro perplessità sull’esigenza di organizzare la manifestazione visto il delicatissimo periodo che gli Stati Uniti interi stanno affrontando a causa della pandemia da Covid-19. Lo stesso Re LeBron James ha confessato che presenzierà alla partita ma senza la forza e l’energia mentale che ha meritato le occasioni precedenti, tanto è complicata l’attuale stagione.

Anche Doc Rivers, head coach della migliore squadra ad Est, è dello stesso parere. L’allenatore dei Philadelphia 76ers ha commentato con grande schiettezza la domanda su una sua eventuale nomina come coach.

76ers coach Doc Rivers on possibly wrapping up All-Star coaching berth: “I prefer to golf.”

He laughed and did say it reflects team success. But gotta love the honesty.

