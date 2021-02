La NBA rinvia Dallas-Detroit a causa del meteo

Altro rinvio in arrivo per la NBA, ma questa volta non è colpa del COVID. La lega si è infatti vista costretta a rinviare Dallas Mavericks–Detroit Pistons a causa delle cattive condizioni meteo. Il Texas è al momento colpito da una delle peggiori tempeste invernali degli ultimi anni, e le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente l’American Airlines Center. L’arena dei Mavericks è considerata una struttura a rischio. Visto il rinvio, Detroit Pistons-Chicago Bulls è stata riprogrammata per mercoledì notte.

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/nEI0XjvSXH — NBA (@NBA) February 16, 2021

New game being worked on for NBA schedule on Wednesday: Detroit at Chicago, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pistons and Bulls had prior games postponed Wednesday and teams finalizing logistics for new game. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

La partita doveva andare in scena mercoledì notte, ma la NBA l’ha rinviata a data da destinarsi. Oggi sono state rinviate anche alcune partite dei San Antonio Spurs e degli Charlotte Hornets, a causa di alcune positività emerse nella squadra texana e delle conseguenti attività di tracciamento che si renderanno necessarie. Inoltre la NBA ha riprogrammato Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets per venerdì.

Per quanto riguarda la chiusura dell’American Airlines Center, un portavoce del sindaco di Dallas ha dichiarato:

“Dobbiamo farlo. Non conosco lo stato di quella struttura, ma francamente, il luogo della partita non è un’infrastruttura critica. Semplicemente non lo è.”

I Dallas Mavericks si trovano fuori dalla zona Playoff ad ovest al momento, con un record negativo di tredici vittorie e quindici sconfitte. I Detroit Pistons sono invece ultimi a est, con sole otto vittorie e ben diciannove sconfitte.

