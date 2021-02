Il sindaco di Atlanta parla dell’All-Star Game 2021

L’All-Star Game 2021 come noto andrà in scena ad Atlanta, con la sfida tra i due All-Star Team che si terrà domenica 7 marzo. Precedentemente i giocatori prenderanno parte alla Skills Challenge, oltre che alle tradizionali gare del tiro da tre e delle schiacciate. Visto l’avvicinarsi dell’evento, il sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms ha voluto avvisare i tifosi NBA con un comunicato:

“In circostanze normali, saremmo stati estremamente grati per l’opportunità di ospitare l’All-Star Game della NBA, ma questo non è un anno normale. Ho condiviso le mie preoccupazioni riguardanti la salute pubblica e la sicurezza con la NBA e gli Atlanta Hawks. Siamo in accordo sul fatto che questo sia solamente un evento televisivo, la gente non dovrebbe venire ad Atlanta per festeggiare. Non ci saranno eventi NBA sanzionabili aperti al pubblico. La città incoraggia fortemente le attività locali a non ospitare eventi relativi a questa partita.”