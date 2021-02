NBA, Ben Simmons: “Un po’ irrispettosa la marcatura di Gobert”

Ieri notte i Philadelphia 76ers, privi di Joel Embiid, hanno affrontato gli Utah Jazz, squadra con il miglior record NBA, nella sfida fra la prima forza dell’Est e la prima dell’Ovest. L’assenza di Embiid ha permesso a Ben Simmons di prendere in mano l’attacco dei Sixers, così l’australiano ha chiuso con una prestazione da 42 punti con il 50% dal campo, 9 rimbalzi e 12 assist.

Lo stesso Simmons, a fine gara, ha parlato della sua prestazione, la sua amarezza per la sconfitta e del suo ruolo all’interno di questi nuovi Sixers:

“Ho dovuto sopperire all’assenza di Joel e per questo i miei numeri si sono gonfiati, ma purtroppo siamo usciti sconfitti. Ci sono sere in cui mi sento dominante quando faccio una tripla doppia in una vittoria da 20 punti, a volte mi sento decisivo in difesa.”