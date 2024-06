NBA, il GM dei Dallas Mavericks: “Doncic magico, il resto del roster deve migliorare”

Dopo aver perduto le ultime finali NBA, il direttore generale dei Mavericks Nico Harrison ha detto che si aspetta che tutti i giocatori del roster “tornino più forti del 10-15%”. In questo discorso è incluso anche Luka Doncic, il quale è diventato il primo giocatore nella storia della Lega ad aver chiuso in testa per punti totali, rimbalzi, assist e palle recuperate durante una postseason.

Alla domanda su come Doncic avrebbe potuto apportare questo tipo di miglioramento, Harrison ha sottolineato come lo sloveno abbia già risposto alle critiche sulla scarsa difesa, specialmente dopo la sconfitta in Gara 3 contro i Boston Celtics:

“Non saremmo dove siamo senza Luka. Penso che sia importante sottolinearlo, e inoltre non saremmo in grado di arrivare dove vogliamo senza la migliore versione di Luka. Se notate, dopo Gara 3 in cui è stato criticato su tutti i fronti, ha risposto in maniera pregevole. Penso migliorerà ancor di più. Ha 25 anni e ha appena visto cosa significhi arrivare fino fondo ad una stagione NBA. Gli infortuni? Sì, nella serie finale stava male, ma lui è un guerriero. Lotterà di fronte ad ogni infortunio. Lui è proprio così. Ama giocare.”

