La NBA recupera una partita nella giornata di venerdì

Dopo aver annunciato il rinvio di 5 incontri, tra cui Cleveland – San Antonio di mercoledì e Charlotte-Denver venerdì, la NBA ha appena annunciato di aver aggiunto una nuova partita a calendario. Infatti, la lega ha ufficializzato la sfida tra i Cleveland Cavaliers ed i Denver Nuggets, la quale era stata programmata per essere recuperata solo dopo l’All-Star Weekend di marzo.

La NBA ha deciso di riprogrammare il match per venerdì sera, al Rocket Mortgage Fieldhouse. I Denver Nuggets si trovano in settima posizione ad Ovest e vengono da ben 3 vittorie consecutive. Dall’altra parte, i Cleveland Cavaliers sono affondati al tredicesimo posto ad Est, con il record di 10-19, dopo aver incassato un filotto di otto sconfitte.

Added game, per NBA: Denver at Cleveland on Friday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021