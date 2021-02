NBA, voci di corridoio danno John Collins lontano da Atlanta

La pista John Collins potrebbe scaldarsi parecchio da qui alla trade deadline di marzo. Alcuni rumors danno già gli Atlanta Hawks alla ricerca di un possibile scambio, per non perderlo a zero in estate. Il giocatore andrà in scadenza a fine stagione e le due parti non sono ancora riuscite a trovare un accordo e sembrano ora più lontane che mai.

Il giornalista Jake Fischer di Bleacher Report ha riportato i commenti di alcuni General Manager NBA riguardanti la vicenda Collins-Atlanta, riassumendo le sensazioni che si provano tra i vari addetti ai lavori in un articolo. Ecco un estratto:

“C’è la sensazione tra il personale della lega che Atlanta non abbia preso seriamente i rappresentati di Collins in questa offseason. Queste conversazioni non sono state mai lineari, hanno sempre avuto dei tira e molla tra gli agenti e la franchigia, ma questa discussione non ha mai fatto dei passi avanti. Gli Hawks hanno sempre preferito un accordo di breve durata, compreso un accordo strutturato sui tre anni, mentre si dice che Collins abbia puntato un accordo di cinque anni.”

Gli Atlanta Hawks non sono convinti che John Collins sia il partner ideale per Trae Young. Per questo motivo sono restii ad offrirgli un contratto quinquennale al massimo salariale, come richiesto invece dal giocatore. Jake Fischer ha spiegato anche questo aspetto:

“Il dibattito attorno alla posizione di Collins sembra che abbia offuscato la capacità di Atlanta di valutarlo a lungo termine. Con Trae Young che rappresenta una ruota ancora più stridente sul perimetro, gli Hawks non credono che Collins sia in grado di ancorare la difesa come centro a tempo pieno.”

The Hawks don’t seem keen on paying John Collins, yet surely need him to reach this year’s postseason expectation. On Atlanta’s brewing conundrum: https://t.co/NcWXxuwuU1 — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 16, 2021

Gli Hawks hanno investito molto per creare una squadra competitiva attorno a Trae Young. Durante l’offseason sono arrivati Gallinari, Rondo, Dunn e Bogdanovic. Nonostante gli sforzi economici, non sono riusciti a trovare un accordo con Collins. Il lungo 23enne potrà puntare a un nuovo contratto quadriennale in estate. Il massimo salariale per lui è di 126 milioni di dollari.

Leggi anche:

Mercato NBA, svelato il prezzo per John Collins

NBA, Trae Young commenta il momento negativo degli Hawks

NBA, Jayson Tatum: “Sento ancora gli effetti del COVID”