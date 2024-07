NBA, operazione alla mano sinistra per Kyrie Irving

A distanza di un mese dalla gara-5 che ha consegnato il Larry O’Brien Trophy ai Boston Celtics e che ha negato ai Dallas Mavericks di vincere il secondo titolo della loro storia, arriva un’altra brutta notizia per i texani. La guardia dei Mavs, Kyrie Irving, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano sinistra per curare una frattura subita durante un allenamento ad inizio mese.

I Mavericks non hanno fornito finora una data per il rientro del nativo di Melbourne, ma hanno espresso ottimismo sul fatto che Irving possa rientrare per il training camp di ottobre. Nel frattempo il numero 11 dei Mavs ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi tifosi con un messaggio su X:

“Tribù, grazie per tutti i messaggi e le preghiere che mi avete dedicato. DIO sapeva quanto avessi bisogno di prendermi una pausa dalla pallacanestro dopo una stagione lunghissima, per darmi il tempo per guarire. Amo allenarmi in palestra per migliorarmi sempre ma questo ora è il momento di riposarsi e recuperare”

L’otto volte All-Star, nella scorsa regular season ha messo a segno medie di 25.6 punti, 5 rimbalzi e 5.2 assist in 35 minuti in campo e nel prossimo anno giocherà la sua quattordicesima stagione in NBA, puntando a un titolo che gli manca ormai dal 2016.

Leggi anche:

NBA, Steve Kerr sul tentato assassinio a Donald Trump: “Un giorno triste per gli USA”

NBA, Ronnie Burrell sarà nello staff tecnico di Portland

Mercato NBA, Jalen Brunson rinnova con i New York Knicks