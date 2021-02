NBA, Quattro giocatori degli Spurs positivi: rinviate 5 partite

Nella notte è stata rinviata la gara fra i San Antonio Spurs e i Detroit Pistons a causa della sospetta positività al Covid di Quinndary Weatherspoon e i possibili contatti avuti fra il giocatore e i suoi compagni di squadra. Adesso, secondo Wojnarowski, ci sono 4 giocatori positivi degli Spurs rimasti in via precauzionale a Charlotte.

Spurs have four positive tests for the coronavirus and league is postponing their next three games, sources tell ESPN. Charlotte is undergoing contact tracing and will have next two games postponed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021