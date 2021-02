NBA Slam Dunk Contest: 21 anni fa la notte di Oakland, Canada Basketball celebra Carter

C’è un prima e un dopo il 12 febbraio del 2000 nella timeline NBA, in particolare nell’albo d’oro dello Slam Dunk Contest. La gara regina del sabato dell’All-Star Weekend, che potrebbe tornare anche quest’anno – alla domenica – in una formula ad hoc, non si era disputata nelle due precedenti edizioni: 1998 [non in programma] e 1999, causa lockout della lega. Vince Carter in quella serata diede nuovo slancio alla competizione, fissando al contempo uno standard difficilmente raggiunto, salvo rarissimi casi negli anni successivi.

Carter con *quella maglia dei Toronto Raptors sulla schiena è un fotogramma eterno, un momento diventato patrimonio nazionale. Questo infatti il commento della federazione di pallacanestro canadese su Twitter in replica agli highlights condivisi dal profilo ufficiale di NBA Canada.

