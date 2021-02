La NBA non vuole rinunciare allo Slam Dunk Contest, la gara più attesa dell’ All-Star Weekend: per questo motivo, la lega sta pensando di fare la gara di schiacciate durante l’intervallo dell’All-Star Game del 7 marzo.

Vista la situazione legata al COVID-19, per limitare spostamenti e contatti tra più persone, la NBA e NBPA hanno deciso di giocare solo l’All-Star Game alla State Farm Arena di Atlanta, così da poter finanziare gli ospedali anti-COVID e i college e le università.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN la lega, oltre alla gara di schiacciate, vorrebbe organizzare anche la gara del tiro da tre e le altre prove intermedie.

ESPN Sources: In reshaped event, the NBA is progressing on a plan to incorporate the dunk competition into halftime of the All-Star Game on March 7 in Atlanta: https://t.co/4Hm6xouxLN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2021