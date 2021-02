All-Star Game NBA 2021: i risultati del secondo giro di voti

L’ala dei Los Angeles Lakers LeBron James ha ricevuto circa 4.4 milioni di voti per il prossimo All-Star Game 2021. LeBron precede in questa particolare classifica l’ala dei Brooklyn Nets Kevin Durant. La star dei Golden State Warriors Stephen Curry è invece la guardia che ha ricevuto più voti ad Ovest, mentre Bradely Beal è in testa ad Est.

The latest All-Star voting returns are out: pic.twitter.com/ryXDRq6iS2 — Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2021

Per quanto riguarda le prime posizioni, non ci sono particolari novità rispetto la scorsa settimana. Tuttavia, si possono notare delle differenze nelle votazioni delle guardie.

Nella Western Conference, la guardia degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander è stata superata da quella dei Lakers Alex Caruso. Klay Thompson, nonostante non sia mai sceso in campo durante la stagione, è passato dalla decima all’ottava posizione.

Nella Eastern Conference, Fred VanVleet ha scalzato dalla top-10 Ben Simmons. Ricordiamo che l’All-Star Game verrà disputato il prossimo 7 marzo ad Atlanta.

Leggi anche:

“Mercato NBA, l’agente di Beal rassicura Washington: “Bradley non è uno che molla”

NBA, i Raptors continueranno a giocare a Tampa per il resto della stagione

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 12 al 16 febbraio