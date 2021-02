Risultati NBA: 30 di Lillard e vittoria per Portland contro i Sixers. 40 di Curry contro Orlando!

(11-14) Miami Heat 101-94 Houston Rockets (11-14)

I Miami Heat battono i Rockets e arrivano a quota quattro vittorie consecutive. Per i Rockets invece la situazione è l’esatto contrario, e l’ultima vittoria risale allo scorso cinque febbraio. Houston parte subito forte, arrivando a un vantaggio massimo di 13 punti nel primo tempo, ma gli Heat non ci stanno, e guidati da un Jimmy Butler in tripla doppia (27 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, 8/18 dal campo) riescono a rimontare e vincere. La sorpresa della notte per Miami è però un’altra: Max Strus. L’esterno, undrafted nel 2019, segna 21 punti (nuovo career-high) e cinque triple. Ai Rockets non bastano i 17 punti di John Wall ed Eric Gordon, né la doppia doppia (16 punti e 11 rimbalzi) di Cousins.

(12-14) Toronto Raptors 106-120 Boston Celtics (13-11)

Nelle ultime partite giocate in trasferta nella West Coast, i Celtics avevano un po’ deluso, raccogliendo risultati non troppo positivi (due vittorie e tre sconfitte). Ma alla prima al TD Garden dallo scorso 31 gennaio, Boston può finalmente ritrovare il sorriso grazie a una vittoria convincente, e mai messa in dubbio, contro Toronto. Il protagonista della vittoria è Semi Ojeleye, autore del suo nuovo career-high grazie ai 24 punti segnati . Kemba ne segna poi 21, e il rookie Pritchard ne aggiunge altri 20 in uscita dalla panchina. Tra gli avversari Kyle Lowry (in uscita da Toronto, secondo diverse indiscrezioni) gioca un’ottima partita in attacco, segnando 24 punti (19/15 dal campo) e servendo sei assist, e Pascal Siakam contribuisce mettendo a referto 23 punti.

(13-13) Indiana Pacers 111-95 Detroit Pistons (6-19)

I Pacers, attualmente al quarto seed nella Eastern Conference, ritrovano il sorriso dopo quattro sconfitte consecutive grazie a una vittoria comoda contro Detroit. I Pistons combattono per tutto il primo tempo, ma un parziale a sfavore di 30-18 nel terzo quarto consegna il successo agli avversari. Ci pensa Sabonis a guidare i suoi con 26 punti, otto assist e otto rimbalzi, a cui vanno aggiunte anche tre palle rubate e due stoppate. Nel backcourt, Brogdon segna 18 punti e cattura nove rimbalzi. Per i Pistons serata no di Jerami Grant (9 punti e 4/17 dal campo), mentre Josh Jackson segna 18 punti in uscita dalla panchina.