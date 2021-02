NBA, 34 punti e serata da ricordare per LaMelo Ball

Nella partita della notte tra i Jazz e gli Hornets, conclusasi con la vittoria della franchigia dello Utah, LaMelo Ball è riuscito a salire alla ribalta con 34 punti (nuovo career-high) e otto assist. Ma neanche la super prestazione di LaMelo è bastata a fermare gli Utah Jazz, che sono così arrivati a quota 14 vittorie nelle ultime 15 partite disputate. Per gli Hornets è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, e attualmente Charlotte ha un record di 10 vittorie e 13 sconfitte.

A fine partita sono arrivate le dichiarazioni del coach James Borrego sul giovane rookie, terza scelta assoluta allo scorso Draft, iniziando dalle statistiche:

“Mi piacciono i numeri che è riuscito a mettere a referto oggi. Il numero più importante per me sono le zero palle perse. Ne abbiamo bisogno, è fondamentale per la nostra squadra. Quando guardo il ratio [il rapporto tra assist e palle perse, otto per LaMelo stanotte] sono ancora più impressionato. Quaranta minuti sul parquet forse sono troppi per lui, ma stasera ha giocato davvero bene, è stato grandioso”