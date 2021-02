Risultati NBA: successo dei Celtics sui Clippers, sconfitta per i Nets tra le polemiche

(9-12) New Orleans Pelicans 114-113 Indiana Pacers (12-11)

I Pelicans raccolgono la quarta vittoria nelle ultime sei partite grazie alle prestazioni di Brandon Ingram e Lonzo Ball. Il primo segna 30 punti, mentre il secondo sfiora la tripla doppia con 20 punti, nove rimbalzi e nove assist. Per i Pacers arriva invece la quarta sconfitta nelle ultime cinque, e non bastano i 22 punti di Justin Holiday né i 17 di Jeremy Lamb.

(8-13) Chicago Bulls 119-123 Orlando Magic (9-14)

Ai primi risultati parziali per le convocazioni all’All-Star Game 2021 Nikola Vucevic non è tra i primi dieci per voti ricevuti nel frontcourt della Eastern Conference, nonostante i 22 punti e 11 rimbalzi di media. Ma il centro montenegrino ha mostrato tutto il suo valore contro i Bulls stanotte, facendo segnare il suo career-high con 43 punti, a cui vanno aggiunti anche 19 rimbalzi. Per gli avversari, da segnalare le partite di Zach LaVine (26 punti e otto assist) e Patrick Williams (20 punti e sette rimbalzi).

(10-12) Toronto Raptors 123-117 Brooklyn Nets (14-10)

I Raptors battono i Nets tra le polemiche riguardo il caso Kevin Durant. KD non era inizialmente in campo perché inserito nel protocollo health and safety, ma poi è sceso sul parquet a metà del primo quarto segnando otto punti in 19 minuti. Nel terzo quarto Durant è poi uscito definitivamente dal campo. Non sono mancate le critiche da parte dei Nets, soprattutto da Harden, che ha concluso la partita con 17 punti e 12 assist. Guida Brooklyn nella sconfitta Joe Harris con 19 punti e cinque triple. Tra i Raptors Siakam mette a referto 33 punti e 11 rimbalzi mentre Kyle Lowry ne segna 30 con 12/18 dal campo.