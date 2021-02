NBA, LaMelo Ball dopo la prima da titolare: “Per me una partita come le altre”

Nonostante alcune prevedibili difficoltà con il tiro dalla distanza, LaMelo Ball sta certamente smentendo più di uno scettico in questo inizio di stagione. Dopo aver mantenuto una media di 12.2 punti, 5.9 rimbalzi e 6.2 assist dalla panchina, il giovane playmaker ha approfittato dell’assenza di Terry Rozier per disputare la sua prima partita da titolare. Per Ball una prestazione da 14 punti, cinque rimbalzi e sette assist nella vittoria per 129-121 sui Miami Heat.

La terza scelta al Draft, alle prese con problemi di falli e percentuali da sistemare – 3-11 complessivo, ma buon 2-4 da oltre l’arco ndr. – è stata però capace di dare un contributo tangibile, con alcune giocate importanti capaci di tenere a bada Miami.

La consueta conferenza stampa postpartita ha poi permesso a LaMelo di discutere delle emozioni provate durante la prima da titolare. Queste le sue parole:

“Non ci ho pensato molto, è stata solo un’altra partita in cui giocare a basket, cercando come sempre di dare il meglio. Per me è stata una partita come le altre.”

Parlando poi dell’importanza della sua prestazione per la vittoria, Ball ha preferito dare risalto alla vittoria in sé piuttosto che alle statistiche individuali:

“Ogni volta che vinciamo sarò contento, indipendentemente da come gioco io. Voglio vincere e stasera abbiamo ottenuto la vittoria, quindi tornerò a casa felice.”

LaMelo ha poi avuto l’opportunità di parlare del suo rapporto con Malik Monk, artefice di una prestazione da 36 punti dalla panchina:

“È fantastico vedere Malik [Monk] giocare così. Sta giocando bene da un po’ ormai, e sappiamo cosa è capace di fare. Questa sera ha potuto mettersi in mostra e ne ha approfittato.”

Dopo un debutto da titolare, vedremo se coach Borrego darà più fiducia alla sua giovane star o preferirà ancora Rozier. Nel frattempo, Charlotte continua a rimanere nella corsa Playoff, anche se le partite da disputare sono ancora molte.

