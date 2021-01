NBA, Rick Carlisle: “Il Rookie dell’anno, per ora, è LaMelo Ball”

La nuova classe Draft ha regalato alla NBA tanti prospetti interessanti. La corsa al premio di “Rookie of the Year” sembra molto più incerta del previsto e aperta a sorprese. In merito si è espresso Rick Carlisle, allenatore dei Dallas Mavericks di un ex ROY Luka Doncic, che nelle ultime due gare contro gli Charlotte Hornets ha potuto osservare sul campo le gesta di LaMelo Ball. Nella prima gara, giocata il 30 dicembre e vinta dagli Hornets, il coach ha elogiato in maniera chiara il terzo dei fratelli di Ball:

“LaMelo è un giocatore che porta in campo tanta energia, altruismo e un buon tiro da fuori.”

Dopo la rivincita della scorsa notte da parte dei Mavs, Carlisle è tornato a parlare del rookie di Charlotte, nominandolo come attuale ROY:

“C’è un’energia speciale nel suo modo di giocare, una luce davvero rara con cui illumina le partite; per me, è lui al momento il Rookie of the Year!“

Dopo un inizio di stagione difficile, le prestazioni del più giovane della famiglia Ball sono in ascesa e nella gara vinta contro gli Atlanta Hawks è stato il più giovane della storia NBA a mettere a referto una tripla doppia.

Il 19enne playmaker scelto con la numero 3 da Charlotte, in stagione finora viaggia a 12 punti di media con 7 rimbalzi e 6 assist uscendo dalla panchina e i suoi Hornets occupano al momento l’ottava posizione ad est con un record di 6 vittorie e 7 sconfitte.

