NBA, 5 giocatori dei Washington Wizards positivi al Covid-19

Momento critico per i Washington Wizards i quali, in queste ore, hanno riscontrato la positività di cinque giocatori nel proprio roster. I capitolini hanno già ‘subito’ il rinvio delle partite contro i Jazz, lunedì scorso, e Pistons. Il prossimo match in programma sarebbe contro Cleveland in programma domenica sera alle ore 20.00, ma la sensazione è che Washington non avrà a disposizione un minimo di otto giocatori attivi.

The Washington Wizards are now up to five players who have tested positive for coronavirus, sources tell me and @fredkatz.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2021