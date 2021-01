NBA, Kyrie Irving multato di 50.000 per aver violato il protocollo

La NBA ha accertato la violazione del protocollo di salute e sicurezza da parte di Kyrie Irving. La lega, infatti, è arrivata a multare il giocatore di 50.000 dollari dopo aver visionato un video in cui la stella di Brooklyn appariva senza mascherina e senza mantenere alcun distanziamento sociale nella festa di compleanno organizzata per sua sorella solo qualche giorno fa.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has been fined $50,000 by the NBA for violating health and safety protocols when he attended a private indoor party last weekend.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2021