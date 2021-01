NBA, non c’è pace per Nurkic: infortunio al polso

Dopo aver giocato appena otto partite nella stagione NBA 2019-20 – nella bolla di Orlando, per intenderci – Jusuf Nurkic è costretto a un nuovo stop. Nel corso del terzo quarto della partita poi persa contro gli Indiana Pacers, il bosniaco si è procurato una frattura al polso destro. Dalle immagini, sembra che a causare l’infortunio sia stato un contatto accidentale con il pallone. Nurkic si era messo sulla linea di penetrazione di Malcom Brogdon per cercare di fermare la sua azione verso il ferro. Il dolore percepito da Nurkic, come si vede dalle immagini, precede il tentativo di stoppata su Myles Turner – servito proprio da Brogdon.

Nurkic took a swipe at the ball on defense and appeared to injure his hand. More info to come… pic.twitter.com/5Y4s5UDiOG — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) January 15, 2021

In attesa di una diagnosi più precisa e di comunicazioni da parte della franchigia sui tempi di recupero, Jeff Stotts, esperto di infortuni per conto di SMART, ha cercato di fare una stima basata sui precedenti. 32 partite saltate in caso di operazione, 16 se l’intervento non è richiesto.

Re: Nurkic: Average lost time for an in-season wrist fracture that requires surgery is 32 games. If surgery is not required? The time is cut in half to 16 games. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) January 15, 2021

Da considerare, tuttavia, i tempi compressi del calendario 2020-21, stagione già segnata dalle difficoltà organizzative causa pandemia. Da inizio stagione, Nurkic aveva disputato tutte le 12 gare dei Blazers, partendo sempre in quintetto base (10.3 punti, 7.6 rimbalzi in 23.6’ a sera sul parquet).

