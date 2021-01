Jimmy Butler torna sulle ultime NBA Finals: “Dovevamo vincere, ci penso ancora”

A poco più di tre mesi dalla fine della bolla di Orlando, in cui i Lakers si sono laureati campioni battendo i Miami Heat, si ritorna a parlare dell’ultima serie di Finali NBA. A farlo è colui che è stato il leader emotivo e tecnico degli Heat per tutti i Playoff, quel Jimmy Butler che ha chiuso la serie di finale con 26 punti di media, 10 assist, 9 rimbalzi, quasi 3 rubate e una gara 3 vinta praticamente contro tutta la difesa losangelina. La stella di Miami, in un’intervista a GQ, ha infatti dichiarato:

“Continuo a pensare che avremmo dovuto vincere; ma avevamo due pedine fondamentali fuori. Sono convinto che quest’anno faremo meglio di quanto tutti si aspettano da noi. Adesso la gente ha una visione diversa di me come uomo e come compagno di squadra e io ho bisogno di essere dove voglio essere, ovvero a Miami.”

La cavalcata degli scorsi Playoff, in cui Miami ha eliminato da outsider Bucks e Celtics, ha messo in luce la fluidità offensiva e l’intelligenza tattica degli uomini di Spoelstra, con Butler capace di ergersi a leader nei momenti “clutch”.

La nuova stagione è iniziata con un record di 4-6 e una condizione che risente del protrarsi dell’ultima postseason. Ma questi Heat hanno tutte le carte in regola per ripresentarsi come mina vagante nella Eastern Conference. E il basket Playoff, lo storia ce lo insegna, è tutt’altra cosa.

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons felice di essere rimasto a Phila: “È solo business”

NBA, Anthony Davis sui Brooklyn Nets: “Sulla carta sono forti…”

NBA, la reazione di LeBron James dopo la trade di Harden