NBA, Luka Doncic strappa un record di franchigia a Dirk Nowitzki

Luka Doncic si è ormai guadagnato il titolo di superstar NBA a suon di prestazioni superlative. Lo sloveno (che non a caso è uno dei candidati MVP di quest’anno) ha confezionato una gara da 33 punti, 16 rimbalzi e 11 assist nell’ultima partita contro i Rockets, trascinando i suoi Mavs alla vittoria. Oltre al terzo successo stagionale, però, Doncic è anche stato in grado di riscrivere un record di franchigia della squadra texana.

Dopo essere stato il leader statistico in punti, rimbalzi e assist dei Mavericks per la trentanovesima partita, lo sloveno è riuscito a superare il precedente record, detenuto da un certo Dirk Nowitzki a quota 38. La cosa ancora più incredibile è pensare che Doncic sia stato in grado di superare un primato di franchigia in una categoria così difficile nel giro di nemmeno tre anni dal suo ingresso nella lega.

Ironicamente, lo stesso Doncic aveva nelle ultime settimane dato ragione ad alcuni detrattori, che avevano definito sottotono il suo inizio di stagione. Con “solo” 25.8 punti, nove rimbalzi e 7.2 assist di media, numeri in ribasso rispetto alla scorsa annata, lo sloveno aveva ammesso di sentirsi in una condizione fisica ancora poco ottimale.

Con numeri del genere, siamo sicuri che più di un giocatore NBA vorrebbe essere così “fuori forma”.

