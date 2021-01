Risultati NBA: 40 punti di Tatum e 43 di Giannis! Bene anche Heat e Mavs

(4-3) Cleveland Cavaliers 83-103 Orlando Magic (5-2)

Gli Orlando Magic si stanno togliendo tante soddisfazioni in questo inizio di stagione raccogliendo ottimi risultati. Contro Cleveland, un’altra sorpresa in positivo finora, la vittoria è arrivata grazie a un parziale nel terzo periodo di 36-18. Protagonista della notte Aaron Gordon, il quale, recuperato completamente dall’infortunio al tendine del ginocchio, ha concluso la partita con 24 punti e sei triple segnate. Prestazione solida di Vucevic con 23 punti e otto rimbalzi, mentre i Cavs pagano l’assenza di Garland, fuori per un problema alla spalla destra. Non basta il solo Sexton nel backcourt con 24 punti per portare Cleveland alla quinta vittoria in stagione.

(2-5) Charlotte Hornets 101-118 Philadelphia 76ers (6-1)

Grazie a una tranquilla vittoria contro gli Hornets Philadelphia si assicura il sesto successo stagionale consolidando la vetta della Eastern Conference. Tobias Harris è il leading scorer della partita con 23 punti mentre Joel Embiid mette a referto una doppia doppia (14 punti e 11 rimbalzi) in 25 minuti di permanenza sul parquet. Per Charlotte invece Hayward è il migliore dei suoi con 18 punti e 8 rimbalzi. Non una gran serata invece per LaMelo Ball: il giovane rookie sfiora la tripla doppia fermandosi a nove assist e sette rimbalzi ma continuano i suoi problemi al tiro (5/16 dal campo e 0/5 da tre contro Philadelphia).

(4-3) New York Knicks 113-108 Atlanta Hawks (4-3)

Una delle piacevoli sorprese di questo inizio stagione – sicuramente per i tifosi Knicks – è Julius Randle. Il lungo ex Pelicans sta giocando la sua migliore pallacanestro, e anche contro gli Hawks ha fatto vedere tante buone cose, mettendo a referto 28 punti, 17 rimbalzi e nove assist. L’altro protagonista della serata è stato RJ Barrett grazie a 26 punti e 11 rimbalzi. Austin Rivers ha poi avuto un ruolo fondamentale nella vittoria segnando una tripla decisiva con 1:25 sul cronometro dell’ultimo quarto. Per gli Hawks arriva un’altra sconfitta con un basso margine. Non basta un sempre ottimo Trae Young da 31 punti e 14 assist.