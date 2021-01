NBA, LeBron James tra la vittoria contro Memphis e il caso Jacob Blake

I Los Angeles Lakers vincono ancora. Nella notte i californiani hanno avuto la meglio contro Memphis, dopo una partita non certo bellissima, ma ottenendo una W importante nell’economia di squadra. Sugli scudi, ovviamente, troviamo LeBron James, il quale ha terminato il match con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, insieme a qualche giocata decisiva nel finale. Dopo 4 vittorie consecutive, in un contesto di pandemia globale, i gialloviola sembrano comunque riuscire a tenere i nervi saldi anche in trasferte difficili come questa. Nel post-partita si è presentato, puntualmente, lo stesso LeBron che ha commentato in questo modo la vittoria in Tennessee:

“È il nostro lavoro. Siamo impegnati in una striscia vincente ed è quello che vogliamo fare. Vogliamo continuare a costruire un’abitudine positiva, di questo tipo. Arriverà anche un momento, come è successo stasera, in cui magari non riusciremo a giocare al massimo delle nostre capacità, ma vogliamo comunque costruirci buoni processi, buone abitudini che ci permettono di venir a capo di partite difficili. C’è una ragione se un determinato giocatore è sul parquet in un finale di partita. Siamo in 5, ma crediamo l’uno nell’altro. Abbiamo giocato bene nel finale. Siamo tutti ragazzi in grado di fare una giocata importante, come segnare in momenti delicati e produrre una stoppata. “

Poi, i giornalisti spostano l’attenzione di LeBron sul caso di Jacob Blake. Nelle scorse ore i procuratori di Kenosha (Wisconsin), hanno deciso di non accusare nessuno per la sparatoria in cui è rimasto coinvolto lo stesso Blake. L’episodio determinò lo stop improvviso della regular season lo scorso agosto, quando le squadre erano ancora nella bolla di Orlando. Ecco le parole di LeBron James, riportate dal Los Angeles Times, sulla questione:

“Sono abbastanza intelligente da sapere che, anche se stiamo giocando a basket, c’è molto di più fuori che sta capitando nel mondo (reale), molto di più importante rispetto a noi che stiamo giocando una partita. Sentire quel tipo di verdetto è stato un colpo allo stomaco… e un colpo al cuore. Ma dobbiamo continuare a rimanere forti, continuare a credere l’uno nell’altro e continuare a spingere per il cambiamento. Sentire la mia gente in Georgia [Al senato è stato eletto il democratico Raphael Warnock, primo senatore afroamericano di sempre eletto in uno stato conservatore come la Georgia, ndr] e vedere il modo in cui hanno agito per fare rumore – e sicuramente avrò qualche informazione in più al riguardo – è lodevole. Tutto questo processo è qualcosa che abbiamo iniziato con “More Than a Vote” e vogliamo continuare a farlo, continuare a sostenere azioni come questa.”

Quindi è intervenuto anche Frank Vogel nel postpartita, il quale ha descritto la personalità di LeBron James, non il classico giocatore di basket NBA:

“È ovviamente una delle persone più impressionanti che abbia mai visto. Penso che quello a cui hai appena accennato sia uno dei modi che lo rende speciale, ossia la sua capacità di compartimentalizzare le cose e riuscire a gestirle tutte senza lasciarsi influenzare da nulla, ma anche avere un interesse verso tutto quello che sta accadendo nel mondo. Essere in grado di avere la sua mente su alcune di queste questioni e continuare a giocare al top assoluto è qualcosa che lo rende speciale, per davvero.”

Poi, è arrivato anche Wesley Matthews:

“Tutto questo è davvero sconfortante. Ma non può farci distogliere dall’obiettivo di avere uguaglianza e giustizia. Non possiamo perdere la testa, dobbiamo essere intelligenti e tenere il piede sull’acceleratore. È delle nostre vite che si parla. Da essere umano, è deludente vedere queste ingiustizie. Ma non può distoglierci dal nostro percorso verso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato”

