NBA, Luka Doncic asseconda le critiche: “Non sono in forma”

I Dallas Mavericks si impongono per 128 a 112 nella seconda partita di preseason contro i Milwaukee Bucks. Il duello tra Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo se lo aggiudica lo sloveno classe ’99, grazie a una prestazione di pregevole fattura: 27 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in circa 29 minuti di gioco. Tuttavia a far notizia non è stata questa performance, ma la forma fisica della guardia stessa.

Dopo la gara, infatti, moltissimi tifosi non hanno potuto fare a meno di rimarcare su Twitter la non ottimale condizione fisica dell’ex Real Madrid. E Luka Doncic ha lanciato immediatamente una controrisposta a chi lo ha accusato di aver messo su qualche kilo in più:

“La gente su Twitter dice qualsiasi cosa. Ma è vero, non sono nella mia migliore forma. Sicuramente ci arriverò. Ma, lo sapete, non sono mai stato un ragazzo muscoloso e, allora cosa posso dire?”

Nel primo match di preseason, il numero 77 dei Dallas Mavericks ha disputato 13 minuti mettendo a referto 13 punti, 2 rimbalzi e 4 assist nella vittoria per 112 a 102. Nella seconda apparizione, come scritto precedentemente, è andato decisamente meglio. Nonostante molti tifosi gli abbiano puntato il dito contro per la sua forma fisica, Luka Doncic ha comunque dimostrato che le critiche sono infondate. Mentre la miglior versione del Rookie of the Year stagione 2018/2019 si sta avvicinando, i Dallas Mavericks affronteranno tra due giorni i Minnesota Timberwolves nella loro ultima partita prima della regular season.

