NBA, Anthony Davis supera Kareem Abdul-Jabbar in un record difensivo

Anthony Davis è da anni uno dei migliori big man nella lega, non solo offensivamente, ma anche in difesa. Grazie al suo atletismo e alla sua struttura fisica, infatti, AD è in grado di marcare sostanzialmente ogni posizione sul parquet senza alcun problema; non a caso, l’ex-New Orleans è già stato nominato due volte All-Defensive First Team e All-Defensive Second Time nel corso della sua carriera.

La prestazione di Davis nell’ultima vittoria contro Memphis ha inoltre permesso al giocatore di aggiudicarsi il nono posto all-time tra i giocatori con più partite con 3 stoppate e 3 palle rubate, superando un altro grande Laker, Kareem Abdul-Jabbar.

Make it 43 games with at least 3 blocks and 3 steals for @AntDavis23, good for 9th all time, via the @SpectrumSN pregame show.

He used the word “activity” in the walkoff 📺 spot to describe how he got to that mark yet again tonight in Memphis. pic.twitter.com/lXpMMYYsX6

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 6, 2021