NBA, prima tripla doppia in stagione per Doncic

Nelle ultime settimane Luka Doncic era sembrato fuori forma e con qualche chilo di troppo. La giovane stella dei Mavs è ancora indietro con la preparazione, forse per colpa della offseason lampo e del breve training camp, ma nella partita della notte contro Houston ha avuto la sua miglior prestazione di quest’anno, mettendo a referto una tripla doppia, la prima in stagione, da 33 punti, 16 rimbalzi e 11 assist.

Una prestazione storica: sono 5 le triple doppie da 30-15-10 realizzate da un under 22, e tre di queste appartengono a Doncic. Le altre due sono invece di due dei più grandi playmaker di sempre, Magic Johnson e Oscar Robertson. Una lista che fa ben comprendere la grandezza dello sloveno nonostante la sua giovanissima età. Per Doncic è la 27esima tripla doppia in carriera in NBA, una cifra a dir poco sbalorditiva. E con la vittoria contro Houston Doncic è diventato anche l’undicesimo giocatore nella storia della lega ad aver servito almeno 1000 assist prima di compiere 22 anni.

L’head coach dei Mavs, Rick Carlisle, dopo la performance di Luka Doncic ha detto:

“Non posso certo dire di essere sorpreso. È un grande giocatore”

Nella prima settimana Doncic, favorito secondo i bookmakers di Las Vegas per il titolo di MVP, non ha giocato al suo solito livello. Carlisle ha detto che la colpa va data alla preparazione, sbagliata perché Luka pensava che sarebbe dovuto tornare a giocare a gennaio o febbraio, non certo prima di Natale:

“La sua preparazione è stata completamente stravolta ma ora sta lavorando per essere dove deve essere. Come avevo già detto l’altra sera, il suo fisico e la preparazione stanno andando nel verso giusto, e non possiamo non esserne contenti. E si può vedere anche sul parquet come stia migliorando di giorno in giorno”

