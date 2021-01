NBA, Tatum dopo la partita da 40 punti: “Mi mancava giocare davanti al pubblico”

Nella partita della notte contro i Raptors, Jayson Tatum ha segnato 40 punti in quella che è stata la quinta vittoria in stagione per i Celtics. Nel secondo quarto Tatum ne ha messi 21: punti che hanno permesso il parziale di 38-14 che ha indirizzato la partita a favore di Boston. La stella dei Celtics ha mancato di poco il career-high di 41 punti che aveva fatto registrare contro i Pelicans e contro i Lakers a gennaio e febbraio dello scorso anno. Commentando il mancato career-high Tatum ha detto:

“Se sono deluso? No. Sono sicuro che riuscirò a superarlo prima o poi”

All’Amalie Arena di Tampa c’erano 3740 tifosi a sostenere le gesta delle due squadre. Quasi una novità per i Celtics, dato che Tatum e compagni non giocavano davanti a un pubblico da quasi un anno. Riguardo la presenza degli appassionati Tatum ha detto:

“Ehi, è stato davvero bello. Mi mancava giocare davanti a un pubblico, e oggi c’erano anche diversi tifosi di Boston all’interno dell’arena. Vedere persone seduti sugli spalti è stato davvero qualcosa di diverso ma mi è piaciuto”

L’altro protagonista della sfida con i Raptors è stato Payton Pritchard. Il giovane rookie ha messo a referto 23 punti e otto assist nei 32 minuti di permanenza sul parquet aiutando la sua squadra a raggiungere la vittoria. Dell’impatto di Pritchard ne ha parlato lo stesso Tatum:

“Ha fatto quell’importante passo in avanti questa sera. Non avevamo Teague per questa partita, non avevamo Smart, quindi gli altri ragazzi avevano più opportunità per brillare. E lui ha giocato davvero bene. Ci servirà andando avanti nel corso della stagione e sta già facendo vedere molte buone cose”

Della partita di Tatum e di tutti i Celtics ne ha parlato anche Brad Stevens, che ha detto:

“Tatum è stato formidabile questa sera ma abbiamo avuto un sacco di altre buone prestazioni. Abbiamo giocato questo back-to-back senza scuse”

