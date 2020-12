Dallas avanti di 50 punti all’intervallo contro i Clippers: è record NBA!

Nel prima partita di questo NBA Sunday, c’è da segnalare una prestazione disastrosa dei Los Angeles Clippers. Attualmente impegnati nel match contro Dallas, la compagine californiana ha chiuso il primo tempo sotto di 50 punti, con il risultato parziale di 27-77 a favore dei Mavericks. Secondo quanto riporta ESPN, si tratta dello svantaggio più pesante mai registrato all’intervallo da parte di una squadra NBA da quando è stata introdotta la regola dei 24 secondi.

Mavs 77, Clippers 27 at the half. Per @ESPNStatsInfo, that's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started in 1954-55.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 27, 2020