Kevin Durant fuori 7 giorni a causa del protocollo NBA

I rigidi protocolli NBA di salute e sicurezza hanno colpito ancora: Kevin Durant, infatti, è stato annunciato indisponibile per la partita contro gli Utah Jazz in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Secondo quanto riporta Shams Charania, inoltre, il giocatore dovrà rispettare una quarantena di sette giorni prima di tornare ufficialmente in azione. La stella dei Nets avrebbe avuto contatti ravvicinati con una persona esposta al Covid-19.

Nets star Kevin Durant is listed out Tuesday vs. Utah due to NBA's coronavirus health and safety protocols.

Kevin Durant's facing a 7-day quarantine under league protocols because of exposure to a positive COVID-19 case, sources tell ESPN. He had the coronavirus in May, continues to register antibodies and has tested negative in multiple recents tests. He'd miss 4 games in next week. https://t.co/HFHFKHolte

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2021