Record Assist NBA: la classifica All-Time

Chi è il miglior assistman nella storia della lega? Chi detiene il record di assist NBA? La risposta è molto semplice: si tratta di John Stockton. Possiamo tranquillamente definire il playmaker degli Utah Jazz come il giocatore più altruista nel gioco della pallacanestro. Stockton ha fatto del passaggio la sua arte principale. I suoi pick-and-roll con Karl Malone hanno segnato un decennio importante nella storia del gioco, tanto da aver avuto l’onore di essersi visto rinominare questa strategia offensiva come “Stockton-to-Malone”.

Record Assist NBA: chi sono i migliori

Come detto, Stockton è il leader della classifica all-time per assist distribuiti con 15.806 passaggi vincenti. Tra la schiera dei migliori passatori non possiamo non citare Jason Kidd e Steve Nash. Il primo ha fatto faville, specialmente con la maglia dei New Jersey Nets ad inizio 2000, quando trascinava letteralmente da solo una squadra che si è fermata ad un passo dal titolo a causa dell’egemonia gialloviola dei Lakers di Kobe-Shaq. Il canadese, invece, ha fatto innamorare tutti con il suo estro clamoroso mostrato con le canotte di Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Chi è, invece, il giocatore a detenere il record di assist distribuiti in una singola partita NBA? È Scott Skiles, con 30 assist.

Classifica Assist NBA All-Time

Andiamo a vedere chi comanda la classifica NBA per assist distribuiti. Tra gli altri segnaliamo la presenza di un immenso Magic Johnson anche in questa speciale graduatoria.

# Giocatore Assist 1. John Stockton* 15806 2. Jason Kidd* 12091 3. Steve Nash* 10335 4. Mark Jackson 10334 5. Magic Johnson* 10141 6. Oscar Robertson* 9887 7. Chris Paul 9699 8. LeBron James 9380 9. Isiah Thomas* 9061 10. Gary Payton* 8966 11. Andre Miller 8524 12. Rod Strickland 7987 13. Maurice Cheeks* 7392 14. Russell Westbrook 7347 15. Rajon Rondo 7229 16. Lenny Wilkens* 7211 17. Terry Porter 7160 18. Tim Hardaway 7095 19. Tony Parker 7036 20. Bob Cousy* 6955 21. Guy Rodgers* 6917 22. Deron Williams 6819 23. Muggsy Bogues 6726 24. Kevin Johnson 6711 25. Derek Harper 6577 26. Tiny Archibald* 6476 27. Stephon Marbury 6471 28. John Lucas 6454 29. Reggie Theus 6453 30. Norm Nixon 6386 31. Kobe Bryant* 6306 32. Jerry West* 6238 33. Scottie Pippen* 6135 34. Clyde Drexler* 6125 35. John Havlicek* 6114 36. Baron Davis 6025 37. Mookie Blaylock 5972 38. Sam Cassell 5939 39. Avery Johnson 5846 40. Nick Van Exel 5777 41. Dwyane Wade 5701 42. Larry Bird* 5695 43. Kyle Lowry 5690 44. Kareem Abdul-Jabbar* 5660 45. Chauncey Billups 5636 46. Michael Jordan* 5633 47. Allen Iverson* 5624 48. Mike Bibby 5517 49. Dennis Johnson* 5499 50. Kevin Garnett* 5445

*giocatori presenti all’interno della Hall of Fame

Classifica Assist NBA: giocatori in attività

Chris Paul comanda la classifica dei giocatori in attività con più assist messi in cascina. Dietro di lui troviamo LeBron James, il quale nell’ultima stagione in gialloviola ha terminato con un career high di 10.2 assist distribuiti di media a partita. Un comandante anche qui. Termina il podio Russell Westbrook, una macchina vicina a frantumare il record di triple doppie NBA.

# Giocatore Assist 1. Chris Paul 9699 2. LeBron James 9380 3. Russell Westbrook 7347 4. Rajon Rondo 7229 5. Kyle Lowry 5690 6. John Wall 5291 7. James Harden 5288 8. Raymond Felton 5096 9. Andre Iguodala 4877 10. Mike Conley 4736 11. Vince Carter 4714 12. Stephen Curry 4649 13. Jrue Holiday 4585 14. Jamal Crawford 4541 15. Jeff Teague 4467 16. Ricky Rubio 4405 17. Damian Lillard 4034 18. Goran Dragić 3968 19. Pau Gasol 3925 20. Devin Harris 3869 21. Kemba Walker 3576 22. Kevin Durant 3504 23. Lou Williams 3473 24. D.J. Augustin 3471 25. Derrick Rose 3351

