Record NBA partite con almeno 30 punti e 10 assist in carriera: la classifica

Non tutte le doppie doppie – o triple doppie – sono uguali. L’abitudine che tifosi e addetti ai lavori NBA hanno sviluppato verso determinate performance individuali, per quanto reboanti, porta a pesare le cifre di una stat-line a seconda della situazione, del momento. A chi osserva i boxscore in modo più o meno superficiale non basta più vedere 10 o più sotto la voce ‘punti’ ‘assist’ o ‘rimbalzi’ che siano. L’asticella si è alzata, i numeri contano nella narrazione, oggi più che mai. Scopriamo assieme chi detiene il record di partite NBA con almeno 30 punti e 10 assist a referto.

Record partite NBA da almeno 30 punti e 10 assist: la classifica ogni epoca

Oscar Robertson detiene il record NBA per partite con almeno 30 punti e 10 assist nel tabellino personale, a quota 227. Margine ampio sul primo inseguitore, James Harden (99). Completa il podio LeBron James, fermo a 94. Quanto detto in apertura trova conferma nel fatto che diversi giocatori attualmente in attività occupano posizioni rilevanti in classifica e insidiano grandi del passato. Scorriamo assieme la top 25 all-time.

Statistiche aggiornate al 20 novembre 2022.