Record Triple Doppie NBA: la classifica completa

Chi detiene il record di triple doppie NBA? Chi sono i leader all-time di questa speciale classifica? Il valore tecnico di un giocatore di pallacanestro trova certa quantificazione, per quanto arida e spietata, nelle statistiche. La complessa eterogeneità del gioco ha condotto inevitabilmente la maggior parte dei suoi interpreti alla specializzazione ed all’approfondimento di un determinato aspetto, grazie al quale essi stessi trovano spazio al massimo livello.

Tuttavia, una cerchia ben più ristretta dispone di una completezza fisica e tecnica tale da registrare risultati eccellenti in più di uno dei cinque campi statistici fondamentali (punti, rimbalzi, assist, stoppate, palle recuperate), e, quando tre delle suddette dovessero essere interessate dalla doppia cifra, per costoro si suole parlare di tripla doppia.

Record Triple Doppie NBA: classifica All-Time

Oscar Robertson è il giocatore con più triple doppie realizzate in NBA: 181. Almeno per il momento. Dietro di lui, infatti, troviamo Russell Westbrook il quale si trova in seconda posizione, fermo a quota 150. A completare il podio c’è l’indimenticabile Magic Johnson. L’ex Los Angeles Lakers ne ha registrate ben 138. La medaglia di legno se la aggiudica Jason Kidd: ai tempi dei New Jersey Nets era una vera e propria macchina da tripla doppia. É il turno di LeBron James che completa questa speciale top 5.

# Giocatore Triple Doppie 1. Oscar Robertson* 181 2. Russell Westbrook 150 3. Magic Johnson* 138 4. Jason Kidd* 107 5. LeBron James 94 6. Wilt Chamberlain* 78 7. Larry Bird* 59 8. James Harden 46 9. Nikola Jokić 44 10. Fat Lever 43 11. Bob Cousy* 33 12. Rajon Rondo 32 13. John Havlicek* 31 14. Grant Hill* 29 15. Michael Jordan* 28 Ben Simmons 28 17. Elgin Baylor* 26 18. Luka Dončić 25 Clyde Drexler* 25 20. Draymond Green 24 21. Walt Frazier* 23 22. Kareem Abdul-Jabbar* 21 Micheal Ray Richardson 21 Chris Webber 21 Kobe Bryant* 21 26. Tom Gola* 20 Charles Barkley* 20 28. Giannis Antetokounmpo 19 Guy Rodgers* 19 30. Bill Russell* 18 Mark Jackson 18 32. Scottie Pippen* 17 Elfrid Payton 17 34. Jerry West* 16 Kyle Lowry 16 Kevin Garnett* 16 Norm Van Lier 16 Richie Guerin* 16 39. Chris Paul 15 Gary Payton* 15 Antoine Walker 15 Darrell Walker 15 43. Hakeem Olajuwon* 14 Billy Cunningham* 14 David Robinson* 14 46. Kevin Johnson 13 Alvin Robertson 13 Lenny Wilkens* 13 49. Alvan Adams 12 Kevin Durant 12 Lamar Odom 12 52. Maurice Stokes* 11 53. Andy Phillip* 10 Baron Davis 10 Blake Griffin 10 Dikembe Mutombo* 10 Pau Gasol 10 Jerry Lucas* 10 59. Paul Pierce 9 Sam Lacey 9 Nicolas Batum 9 DeMarcus Cousins 9 Andre Iguodala 9 Andre Miller 9 65. Mookie Blaylock 8 Mickey Johnson 8 Vlade Divac* 8 68. Terry Porter 7 Ricky Rubio 7 George McGinnis* 7 Stephen Curry 7 Joakim Noah 7 John Johnson 7 Bob Kauffman 7 Steve Francis 7 Anthony Mason 7 Jimmy Butler 7 Wes Unseld* 7 John Wall 7 Sidney Wicks 7 Julius Randle 7 Pete Maravich* 7 Detlef Schrempf 7 84. Lonzo Ball 6 Paul Pressey 6 Damon Stoudamire 6 Mark Eaton 6 Michael Finley 6 Rod Strickland 6 Shawn Bradley 6 Dave Cowens* 6 Rick Barry* 6 Elmore Smith 6 Johnny Moore 6 Boris Diaw 6 96. Larry Johnson 5 Bill Walton* 5 Bill Bridges 5 Connie Hawkins* 5 Kenny Anderson 5 Vern Fleming 5 Eric Bledsoe 5 Domantas Sabonis 5 Evan Turner 5 Art Williams 5 Marc Gasol 5 Tom Boerwinkle 5 Jeff Ruland 5 Anfernee Hardaway 5 Vince Carter 5 Sidney Moncrief* 5 Lance Stephenson 5 Dwyane Wade 5 Alex English* 5 Ray Williams 5 Cliff Hagan* 5 Rodney McCray 5 Michael Carter-Williams 5 Chris Mullin* 5 Isiah Thomas* 5

*i giocatori inseriti nella Hall of Fame

In bold i giocatori in attività

Classifica Giocatori NBA in attività con più Triple Doppie

Tra i giocatori ancora in attività comanda senza troppi problemi il buon Russell Westbrook. Il play dei Washington Wizards anche in questa stagione sta macinando triple doppie a ripetizione. Da segnalare la scalata di Luka Doncic, fermo a 25 triple doppie ma pronto a superare in questa stagione Rajon Rondo e Ben Simmons. Può sognare il podio? Difficile, ma non impossibile.

# Giocatore Triple Doppie 1. Russell Westbrook 150 2. LeBron James 94 3. James Harden 46 4. Nikola Jokić 44 5. Rajon Rondo 32 6. Ben Simmons 28 7. Luka Dončić 25 8. Draymond Green 24 9. Giannis Antetokounmpo 19 10. Elfrid Payton 17 11. Kyle Lowry 16 12. Chris Paul 15 13. Kevin Durant 12 14. Pau Gasol 10 Blake Griffin 10 16. Nicolas Batum 9 DeMarcus Cousins 9 Andre Iguodala 9 19. Joakim Noah 7 Julius Randle 7 Jimmy Butler 7 Stephen Curry 7 Ricky Rubio 7 John Wall 7 25. Lonzo Ball 6

Record Triple Doppie in NBA: altre statistiche

In conclusione, altri record pertinenti la realizzazione di triple doppie:

Maggior numero di triple doppie realizzate in una singola stagione regolare: Russell Westbrook, 42, stagione 2016-2017.

Maggior numero di triple doppie realizzate nella storia dei Playoff: Magic Johnson , 30. In attività: LeBron James, 28

, 30. In attività: LeBron James, 28 Giocatore più giovane ad aver realizzato una tripla doppia: Markelle Fultz, 19 anni e 317 giorni

19 anni e 317 giorni Giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia: Karl Malone , 40 anni e 127 giorni

, 40 anni e 127 giorni Tripla doppia con il maggior numero di punti: James Harden , 60 punti.

, 60 punti. Tripla doppia con il maggior numero di assist: Isiah Thomas, Rajon Rondo, Russell Westbrook, 24 assist.

24 assist. Tripla doppia con il maggior numero di rimbalzi: Maurice Stokes, Wilt Chamberlain , 38 rimbalzi.

, 38 rimbalzi. Tripla doppia con il maggior numero di stoppate: Elmore Smith , 17 stoppate.

, 17 stoppate. Tripla doppia con il maggior numero di palloni recuperati: Kendall Gill, 11 palloni recuperati.

