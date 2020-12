Chi è il giocatore che detiene il record punti in una partita NBA? La risposta è molto semplice, si tratta di Wilt Chamberlain. Una prestazione perlopiù immaginifica quella dell’ex lungo di Philadelphia che ai tempi dominava la lega in lungo e in largo, per poi scontrarsi puntualmente contro i Boston Celtics di Bill Russell. L’unico ad arrivare vicino a Wilt fu Kobe Bryant, il quale nel 2006 realizzò 81 punti contro i Toronto Raptors, in una partita che rimarrà a lungo negli annali di questo sport.

Record Punti in una Partita NBA: 100 di Wilt Chamberlain

Ebbene, il record di punti in una singola partita NBA appartiene a Wilt Chamberlain, il quale il 2 marzo 1962 mise a referto 100 punti contro i New York Knicks. Il lungo, nella stagione 1961-62, vestiva la maglia dei Philadelphia Warriors. Nei soli primi due quarti, Wilt segnò la bellezza di 59 punti, anch’esso un record per punti realizzati in un tempo.

Nella seconda frazione, i compagni di Chamberlain, spesso e volentieri, rinunciarono a tirare cercando di assistire il giocatore con l’intento di fargli realizzare qualcosa di storico, mentre i Knicks cercavano – invano – di quadruplicare la marcatura su di lui. Nell’ultimo quarto Wilt realizzò altri 31 punti. A 47 secondi dalla sirena finale Chamberlain segnò il 100esimo punto della sua personalissima partita. Il nativo di Philadelphia chiuse il match con 36/63 dal campo e 28/32 ai tiri liberi.

La foto scattata nel post partita con il cartello indicante i 100 punti appena messi a segno, rimarrà per sempre nella storia di questo gioco.

Record punti in una partita NBA: la classifica

Oltre a Wilt Chamberlain – il quale è andato 15 volte oltre quota 64 punti in un match NBA – da segnalare la presenza dello stesso Kobe, come già citato in apertura. Tra i giocatori in attività, registriamo i 70 punti realizzati da Devin Booker (Phoeninx Suns) il 24 marzo 2017. E Michael Jordan? È in 12esima posizione con 69 punti a referto, suo high-score, nel 1990.

# Giocatore PTS Data Team 1. Wilt Chamberlain* 100 1962-03-02 PHW 2. Kobe Bryant* 81 2006-01-22 LAL 3. Wilt Chamberlain* 78 1961-12-08 PHW 4. David Thompson* 73 1978-04-09 DEN Wilt Chamberlain* 73 1962-11-16 SFW Wilt Chamberlain* 73 1962-01-13 PHW 7. Wilt Chamberlain* 72 1962-11-03 SFW 8. David Robinson* 71 1994-04-24 SAS Elgin Baylor* 71 1960-11-15 LAL 10. Devin Booker 70 2017-03-24 PHO Wilt Chamberlain* 70 1963-03-10 SFW 12. Michael Jordan* 69 1990-03-28 CHI 13. Pete Maravich* 68 1977-02-25 NOJ Wilt Chamberlain* 68 1967-12-16 PHI 15. Wilt Chamberlain* 67 1963-01-11 SFW Wilt Chamberlain* 67 1962-02-25 PHW Wilt Chamberlain* 67 1962-02-17 PHW Wilt Chamberlain* 67 1961-03-09 PHW 19. Wilt Chamberlain* 66 1969-02-09 LAL 20. Kobe Bryant* 65 2007-03-16 LAL Wilt Chamberlain* 65 1966-02-07 PHI Wilt Chamberlain* 65 1962-02-27 PHW Wilt Chamberlain* 65 1962-02-13 PHW

I giocatori in attività sono in grassetto

* indica membri della Hall of Fame

Altri Record NBA

Record Assist NBA in una partita

La classifica dei migliori marcatori NBA