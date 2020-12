record assist nba in una partita

Ti sei mai chiesto chi è il giocatore che detiene il record di assist NBA in una singola partita? Ebbene, sei nel posto giusto per scoprire la risposta. Prima di tutto devi sapere che ci sono stati ben 35 giocatori che hanno registrato più di 20 assist in un match, una statistica davvero fuori dal comune se pensiamo che nel basket moderno è già difficile arrivare a distribuire più di 10 assistenze. È successo 66 volte in regular season e 6 volte ai Playoff.

Record Assist NBA: i 30 assist di Scott Skiles

Il record di assist NBA in una partita appartiene a Scott Skiles il quale, il 30 dicembre 1990 con la maglia degli Orlando Magic, registrò 30 assistenze in 44 minuti nel match vinto contro i Denver Nuggets con il risultato di 155-116. L’ex play della compagine della Florida, in quell’occasione andò a referto anche con 22 punti, 6 rimbalzi e 2 palle rubate.

Scott Skiles registrò 14 assist nel primo tempo, 10 assist nel terzo quarto e ben 6 assist nell’ultimo parziale, assicurandosi peraltro il doppio delle assistenze da parte degli avversari che chiusero a quota 14.

Assist in una partita NBA: la classifica

Tra gli specialisti di questo particolare record, dobbiamo citare anche John Stockton il quale scollinò oltre quota 20 assist in ben 13 occasioni. Stiamo parlando, però, di uno dei migliori play di sempre e del miglior passatore di tutti i tempi con 15.806 assist distribuiti durante la sua carriera (media di 10.5 ad allacciata di scarpe). Dopodiché troviamo Kevin Porter con 9 singole prestazioni oltre quota 20 assistenze, quindi Magic Johnson a quota 8.

Andiamo a vedere la classifica completa:

# Giocatore Assist Anno Team 1 Scott Skiles 30 1990 ORL 2 John Stockton 28 1991 UTA 3 John Stockton 27 1989 UTA 4 John Stockton 26 1988 UTA 5 Rajon Rondo 25 2017 NOP 6 Jason Kidd 25 1996 DAL 7 Kevin Johnson 25 1994 PHO 8 Nate McMillan 25 1987 SEA 9 Isiah Thomas 25 1985 DET 10 R. Westbrook 24 2019 OKC 11 Rajon Rondo 24 2010 BOS 12 R. Sessions 24 2008 MIL 13 Magic Johnson 24 1990 LAL 14 Magic Johnson 24 1989 LAL 15 John Stockton 24 1989 UTA 16 Isiah Thomas 24 1985 DET 17 John Lucas 24 1984 SAS 18 Rajon Rondo 23 2011 BOS 19 Jamaal Tinsley 23 2001 IND 20 Nick Van Exel 23 1997 LA

