I 10 migliori tiratori da 3 punti nella storia della NBA

Con l’attuale stagione NBA appena ricominciata, è tempo di fare una prima analisi sui record che potrebbero essere infranti nel recente futuro. Tra questi, dobbiamo assolutamente tenere d’occhio l’evoluzione della classifica per quanto riguarda i migliori tiratori da tre punti nella storia della Lega stessa in cui, ultimamente, si sono inseriti diversi giocatori ancora in attività.

Senza spoilerarvi nulla, possiamo anticiparvi che la prima posizione rischia di subire un cambio di regia nei prossimi anni. Vediamo quindi quali sono i migliori cecchini dall’arco prendendo come parametro il numero di triple realizzate durante la loro carriera in NBA. Partiamo da un primo dato riguardanti gli italiani: Marco Belinelli si trova in 70a posizione con 1216 triple a segno, mentre Danilo Gallinari si classifica curiosamente subito dietro al giocatore dei San Antonio Spurs con 1212 bombe.

10. Jason Kidd | 1.988 triple

Triple tentate: 5.701

Triple realizzate: 1.988

% di tiro da 3: 34.9%

Nella sua immensa carriera da giocatore, Jason Kidd ha spesso e volentieri fatto male dall’arco specialmente nei suoi 4 anni tra le fila dei Dallas Mavericks (dal 2008 al 2012), in cui il play ha trascinato i texani alla vittoria di un titolo storico, insieme a Dirk Nowitzki, contro i Miami Heat di LeBron James.