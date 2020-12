NBA, career high per Jaylen Brown

Nella vittoria di Boston contro Memphis Jaylen Brown ha mostrato ancora una volta tutto il suo valore stabilendo il suo nuovo career high con 42 punti messi a referto in 29 minuti. Al giovane esterno non è servito scendere in campo nell’ultimo quarto per questo suo nuovo primato personale.

In realtà, almeno secondo i piani di coach Brad Stevens, la sua partita era già finita prima della fine del terzo periodo. Con 2 minuti e cinquanta sul cronometro del terzo quarto Brown era stato sostituito e, a quel punto, aveva ricevuto la notizia del career high dai compagni. Dopo la partita, nell’intervista via Zoom con i giornalisti, Brown ha raccontato:

“I miei compagni mi hanno detto: ‘Diamine, hai già pareggiato il tuo career high con 34 punti segnati’. Allora ho fatto un occhiolino a Stevens e gli ho chiesto se potessi rientrare in campo giusto un paio di minuti, e lui mi ha lasciato fare”

A fine serata il tabellino con le statistiche recita: 42 punti in 29 minuti, 15/21 dal campo e 7/10 da tre punti. Le sette triple segnate pareggiano il precedente career high in questa voce statistica che aveva stabilito contro i Bulls nella stagione 2017-18. Brown ha concluso la propria intervista ringraziando il suo allenatore per l’opportunità:

“Visto la responsabilità e la fiducia che mi avevo dato Brad volevo continuare a giocare nel modo giusto. Poi il career high è arrivato perché doveva arrivare, non perché l’ho cercato”

Negli ultimi mesi Jaylen Brown è migliorato molto come giocatore, soprattutto per quanto riguarda il playmaking. Riguardo il suo giovane pupillo coach Stevens ha detto:

“Lavora duramente in tutto quello che fa. È un ottimo giocatore. Le sue capacità di attaccare il canestro sono migliorate davvero molto dai tempi del college, il suo tiro forse non è ancora come ci aspettavamo al Draft ma è migliorato anche in quell’aspetto. E anche le sue letture sono sempre ottime rispetto al passato. Ha lavorato davvero duramente, e si merita tutto questo”

